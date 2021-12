A61 fünf Monate nach Flut wieder frei

Meckenheim (dpa)

Fünf Monate nach der verheerenden Flutkatastrophe im Rheinland ist die stark beschädigte Autobahn 61 wieder freigegeben. Am Dienstagvormittag räumten Arbeiter die letzten Warnbaken von der Straße am Kreuz Meckenheim bei Bonn, anschließend eröffnete die Polizei die Strecke mit einem Konvoi. «Der Wiederaufbau der Infrastruktur ist hervorragend geglückt in den letzten fünf Monaten», sagte Nordrhein-Westfalens Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) am Dienstag. «Das sind wir aus meiner Sicht den Anwohnerinnen und Anwohnern hier aber auch schuldig.» Auch für die Wirtschaft sei die Freigabe der Strecke wichtig.

Von dpa