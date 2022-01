Abellios Ende am 31. Januar: Letzte Züge fahren am Abend

Hagen (dpa/lnw)

Wenn die Bahnfirma Abellio am Monatsende aus dem Markt ausscheidet, reißt das Lücken in den Fahrplan. Denn auf den Linien, die Abellio bisher betreibt, fährt der letzte Zug am Montag, 31. Januar, deutlich früher als normalerweise, wie die drei Verkehrsverbünde VRR, NWL und NVR am Mittwoch mitteilten. Der Betrieb wird je nach Linie grob gesagt um 20 Uhr eingestellt.

Von dpa