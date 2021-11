Abellios Rückzugspläne: Verbände treffen keine Entscheidung

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im Ringen um den Rückzug der in Finanznot geratenen Privatbahn Abellio von defizitären Strecken in NRW haben die zuständigen Schienenverkehrs-Verbände am Freitag keine Entscheidung getroffen. Dies teilten die Verbände auf Anfrage mit.

Von dpa