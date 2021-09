Abgelaufener Impfstoff gespritzt: 74 Betroffene in Steinfurt

Steinfurt (dpa/lnw)

Im Kreis Steinfurt haben 74 Personen abgelaufenen Impfstoff gegen das Coronavirus erhalten. Durch eine interne Kontrolle sei aufgefallen, dass das Vakzin von Biontech zum Zeitpunkt der Impfung um wenige Tage abgelaufen gewesen sei, sagte ein Sprecher des Kreises am Dienstag. Eingesetzt worden sei der Impfstoff bei mobilen Aktionen zwischen dem 12. und 22. September an Berufskollegs in Rheine und Steinfurt sowie auf einer Ausbildungsmesse in Rheine. Für die 74 Geimpften bestehe keine Gesundheitsgefährdung. Zuvor hatten auch die «Westfälischen Nachrichten» berichtet.

Von dpa