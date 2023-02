Abgeschobener Mörder reiste wieder ein: Festnahme

Köln (dpa/lnw)

Ein in sein Heimatland abgeschobener Mörder ist trotz Wiedereinreisesperre am Köln/Bonner Flughafen erwischt worden. Der 53-jährige Bosnier hatte von dort nach Wien fliegen wollen, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Stattdessen drohen ihm nun weitere sechseinhalb Jahre hinter Gittern.

Von dpa