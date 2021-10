Abgestelltes Auto rollt los: Seniorin von Wagen erfasst

Viersen (dpa/lnw)

Weil sich ihr vermeintlich geparktes Auto in Bewegung setzte, ist eine Seniorin in Viersen von ihrem eigenen Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 81-Jährige am Dienstagmittag ihr Auto auf abschüssiger Straße abgestellt. Als sie aussteigen wollte, habe sich das Fahrzeug in Bewegung gesetzt. Beim Versuch, den Wagen zu stoppen, sei sie durch die Fahrertür eingeklemmt worden, als ihr Auto in ein weiteres Auto rollte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es seien noch weitere geparkte Autos beschädigt worden.

Von dpa