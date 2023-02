Was sind Einser-Abis heute noch wert?

„Wir hatten bei uns in Münster bei Bewerbungen um das Medizinstudium seit 2020 eine Zunahme der Einsnuller-Abiturienten von 74 Prozent. Es ist aber nicht zu spüren, dass die Bildungsqualität oder Reife der jungen Leute in der Coronazeit überproportional zugenommen hätte. Etwa 70 Prozent der Abiturienten geben an, studieren zu wollen“, sagt Wessels – die notwendigen Voraussetzungen dafür brächten längst nicht alle mit.

Im vergangenen Jahr hatten 3,2 Prozent aller Prüflinge in NRW im Abi die Spitzennote 1,0 bekommen, und fast 30 Prozent lagen im Bereich bis 1,9.

Schon 2021 hatte es einen deutlichen Anstieg bei der Zahl der Bestnoten gegeben. Das hat eine Diskussion um den Wert und die Vergleichbarkeit der Noten ausgelöst, und somit um die Gerechtigkeit des Systems. Schülervertreter plädieren dafür, für die Studienplatzvergabe einen anderen Weg zu finden als einen Numerus clausus – beispielsweise über Aufnahmeprüfungen oder Interviews.

Dieser Ansatz sei auch aus Sicht der Hochschulen grundsätzlich nicht verkehrt, erklärte dazu Johannes Wessels. Allerdings würde man das Problem möglicher Ungerechtigkeiten damit nicht lösen, gab er zu bedenken: „Was wären denn dann die richtigen vergleichbaren Kriterien, nach denen man die Leute in Prüfungen und Interviews auswählen könnte?“ Richtig sei aber, dass die Abiturnote erfahrungsgemäß in der Tat nur begrenzt über einen voraussichtlichen Studienerfolg entscheide.

Fokus auf prüfungsrelevanten Stoff

Der Hochschulrektor erklärt sich die Zunahme an Spitzen-Abis mit einer veränderten Zielsetzung. „Es findet in den Schulen eine starke Fokussierung auf das statt, was ich wirklich unverzichtbar wissen muss, um gut durch das Abitur zu kommen. Anderes, was auch wünschenswert wäre, wird weniger gelehrt.“ Zum Beispiel die breitere Allgemeinbildung, das selbstständige Erschließen von Inhalten, aber auch menschliche Reife oder Empathie flössen in keine Abiturnote ein.

Mehr Schüler fallen durch

Und noch etwas macht Wessels Sorgen: Nicht nur die Zahl der Spitzenabiture ist in der Zeit der Pandemie größer geworden, auch die Zahl derjenigen, die das Abitur nicht bestehen. Von 80.525 zum Abitur angetretenen Schülerinnen und Schülerin fielen 3616 durch, ein Anteil von 4,5 Prozent. In den beiden Vorjahren waren es 3,1 und 3,0 Prozent gewesen. Wessels fragt sich hier, warum es „nicht gelingt, für diese Schüler vorher andere Berufsperspektiven zu erschließen“.

Von den knapp 77.000, die an einer NRW-Schule das Abitur 2022 bestanden, schaffte mehr als ein Viertel einen Schnitt mit einer Eins vor dem Komma. Es sei ein Problem, dass es durch die so häufige Vergabe von Spitzennoten unmöglich werde, in diesem Bereich noch Differenzierungen vorzunehmen, sagt Wessels.

Konsquenz: Höherer Numerus clausus

Die Hochschulen reagieren – notgedrungen – mit dem Hochschrauben der Notengrenzen bei der Zulassungsbeschränkung zu einzelnen Studienfächern. „Ein Einser-Abitur spiegelt zwar Leistungsbereitschaft“, so Wessels, „aber eben viele Fähigkeiten für ein erfolgreiches Studium und die spätere Berufsausübung eben nicht“. Größere Sorge als die Zunahme von Abi-Bestnoten bereite den Hochschulen daher die Quote der jungen Menschen, die ihr Studium abbrächen.

Wo sieht Wessels die Alternative, um diese Spirale zu stoppen? „Schulen sollten ihr Augenmerk stärker auf Qualifikationen jenseits des Abitur-Prüfungstoffes legen“, schlägt er vor. Das wäre ein Anfang.

Uni-Rektor Prof. Johannes Wessels Foto: Uni Münster/Peter Leßmann

Bundesweites Phänomen

Die inflationäre Vergabe von Spitzennoten im Abitur ist derweil mitnichten ein auf NRW beschränktes Phänomen. In vielen weiteren Bundesländern, darunter Bayern (3,4 Prozent) und Baden-Württemberg (3,7 Prozent), liegt der Anteil der Abiturienten mit 1,0-Abitur noch höher als in Nordrhein-Westfalen (3,2 Prozent). Signifikant unterdurchschnittlich liegt der Anteil in Schleswig-Holstein (2,0 Prozent), Niedersachsen (2,3 Prozent) und Rheinland-Pfalz (2,4 Prozent).