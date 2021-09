Bei einem Unfall mit acht beteiligten Autos sind auf der A42 nahe Oberhausen drei Menschen leicht verletzt worden. Die Fahrzeuge waren am Samstagabend aus zunächst unbekannter Ursache zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund der Arbeiten an der Unfallstelle wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Duisburg vorübergehend gesperrt.