Acht Jahre Haft für Missbrauch der Stieftochter

Bonn (dpa/lnw)

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung seiner Stieftochter hat das Bonner Landgericht am Mittwoch einen Angeklagten zu acht Jahren Haft verurteilt. Zudem muss er dem Mädchen 30.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Laut Urteil hatte der Fernfahrer die zur Tatzeit Neunjährige innerhalb eines Jahres in mindestens 13 Fällen sexuell missbraucht, davon in zehn Fällen schwer.

Von dpa