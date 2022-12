Addo kann sich erneut als Trainer Ghanas vorstellen

Berlin (dpa)

Otto Addo kann sich vorstellen, künftig nochmal als Fußball-Nationaltrainer Ghanas zu arbeiten. «Es war eine Erfahrung, die ich nicht missen will», sagte der 47-Jährige bei MagentaTV über seinen Job als ghanaischer Coach bei der WM in Katar. Er könne nicht ausschließen, das in Zukunft nie mehr zu machen. «Es kann die Situation kommen, dass es ein Angebot in diese Richtung gibt», sagte Addo, der sich in naher Zukunft aber bei Borussia Dortmund sieht.

