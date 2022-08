Ärzte und Tote Hosen spielen im Öko-Testlabor

Berlin (dpa)

Auf dem Weg zu nachhaltigeren Konzerten verwandeln die Punkrockbands Die Ärzte und Die Toten Hosen vier Open-Air-Auftritte in Berlin in ein riesiges Versuchslabor. Dabei sollen Bedingungen für eine als «Cradle to Cradle» (englisch für: von der Wiege zur Wiege) bezeichnete Kreislaufwirtschaft getestet werden.

Von dpa