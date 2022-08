Ärztin fälscht Impfpass: Keine Einigung vor Gericht

Bielefeld (dpa/lnw)

Nach dem Hochladen eines gefälschten Impfpasses hat ein Krankenhaus in Bielefeld einer Ärztin gekündigt. Ein Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Bielefeld blieb am Dienstag in der Sache erfolglos, wie Gerichtsdirektor Joachim Klevemann nach der Sitzung mitteilte. Die Assistenzärztin war nicht persönlich zu dem Termin erschienen. Ihr Anwalt sah laut Klevemann keine Chance auf einen Kompromiss. Nach seiner Auffassung war der Betriebsrat fehlerhaft zu der Kündigung angehört worden. Das Gericht wird jetzt am 6. Oktober im Rahmen eines Kammertermins erneut verhandeln.

Von dpa