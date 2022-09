AFD-Politiker Blex drohen Konsequenzen als Parteimitglied

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nachdem der Politiker Christian Blex aus der Landtagsfraktion der AfD geflogen ist, drohen ihm auch Konsequenzen als Parteimitglied. Man werde die «Causa Blex» bei der nächsten Landesvorstandssitzung beraten, sagte AfD-NRW-Parteichef Martin Vincentz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Sitzung sei wegen interner Fristen erst am 16. Oktober. Man werde dann über «mögliche Ordnungsmaßnahmen» gegen Blex sprechen, so Vincentz.

Von dpa