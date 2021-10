AfD wählt Kandidatenliste zur NRW-Landtagswahl 2022

Essen (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische AfD kommt von heute (18 Uhr) bis Sonntag in der Essener Grugahalle zu einer Landeswahlversammlung zusammen. Die Delegierten stimmen über die personelle Aufstellung für die Landtagswahl am 15. Mai 2022 ab. Die Wahl der Spitzenplätze ihrer Landesliste steht voraussichtlich Samstagmorgen an. Für Platz 1 kandidiert Landtagsfraktionschef Markus Wagner. Auch weitere Mandatsträger wollen nach Angaben einer Parteisprecherin wieder antreten. Insgesamt plane die AfD, 25 Listenplätze zu wählen. Dafür ist dieses und auch noch das nächste Wochenende vorgesehen.

Von dpa