AfD will Parteitag in Schmallenberg abhalten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische AfD will ihren Parteitag Anfang Dezember in der Stadthalle von Schmallenberg im Sauerland abhalten. Allerdings gebe es noch eine «Rechtsunsicherheit», sagte eine Sprecherin der Partei am Dienstag. Die AfD wolle den Veranstaltungsort gerichtlich einklagen. Die 529 Delegierten seien bereits für den 4. und 5. Dezember nach Schmallenberg eingeladen worden. Auf dem Parteitag will die NRW-AfD ihren Vorstand neu wählen. Landeschef Rüdiger Lucassen (70) will sich zur Wiederwahl stellen.

