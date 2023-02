Aixtron will 2023 Fahrt aufnehmen: Hohe Nachfrage treibt an

Herzogenrath (dpa)

Der Halbleiter-Ausrüster Aixtron will nach Belastungen durch Lieferverzögerungen das Wachstum im neuen Jahr beschleunigen. 2023 soll der Umsatz nun um mindestens ein Viertel wachsen und die Profitabilität soll verbessert werden, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Herzogenrath mitteilte. Während Aixtron die mittleren Analystenschätzungen 2022 beim Umsatz und Betriebsergebnis verfehlte, liegt der Ausblick dank der Auftragslage in weiten Teilen darüber. Gegen Ende 2022 hatte das Fehlen von Exportlizenzen gebremst. Zuletzt hatte sich die Lage aber entspannt.

Von dpa