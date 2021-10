Akademie gratuliert Leopoldina-Mitglied List zum Nobelpreis

Halle (dpa)

Der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Gerald Haug, hat Benjamin List zum Nobelpreis für Chemie 2021 gratuliert. List ist Mitglied der in Halle (Saale) ansässigen Akademie, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte. «Mit dem Chemie-Nobelpreis werden in diesem Jahr wegweisende wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich der asymmetrischen Organokatalyse gewürdigt, die zum Beispiel in der Herstellung von Medikamenten eine wichtige Rolle spielen.

Von dpa