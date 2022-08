Akku-Heckenschere fing Feuer: Senior in Klinik gestorben

Zwei Tage nach einem Brand in einer Scheune auf einem Hof im Kreis Warendorf ist ein 79 Jahre alter Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Er sei am Mittwochabend im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Ursache für den Brand am Montag war demnach ein technischer Defekt an einem Gartengerät: Der Rentner habe in der Scheune gearbeitet, als eine Heckenschere mit Akku in Brand geraten sei.

Ein Zeuge habe noch Erste Hilfe geleistet und einen Notruf abgesetzt. Der Senior war zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gekommen.