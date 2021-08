Alice Schwarzer: Jetzt nur Frauen aus Afghanistan aufnehmen

Alice Schwarzer fordert, nur Frauen und Kinder als Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen. «Afghanische Terroristen werden sehr bald auch bei uns sein», warnte die Frauenrechtlerin am Montag in einem Beitrag auf der Website des Magazins «Emma». «Sie werden sich, gezielter denn je zuvor, unter die zu erwartenden Flüchtenden mischen. Ein Grund mehr, jetzt nur Frauen und Kinder aus Afghanistan aufzunehmen! Denn da Deutschland eh nicht alle Menschen aus der nächsten Flüchtlingswelle Schutz geben kann, sollte es sich auf die Afghaninnen beschränken. Denn die sind in der höchsten Not.»

Nach der Machtübernahme der Taliban würden alle Afghanen, die sich ihnen nicht bedingungslos unterordneten, ihr Leben oder zumindest ihre Freiheit verlieren, schrieb Schwarzer. «Als erstes aber werden die Frauen und Mädchen aus der Öffentlichkeit verjagt; von den Schulen und Universitäten, aus den Büros und von der Straße.» Die Interventionspolitik des Westens sei mit dem Sieg der Taliban endgültig gescheitert.

Die Taliban hatten in den vergangenen Tagen in einem rasanten Tempo eine Stadt nach der anderen teilweise kampflos eingenommen, waren am Sonntag auch in die Hauptstadt Kabul eingedrungen und haben die Metropole inzwischen unter Kontrolle.