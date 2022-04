Alkoholisiert auf E-Scooter, Betrunkener fährt ins Gleisbett

Köln (dpa)

Erhebliche Beeinträchtigungen im Bahnverkehr haben am Wochenende ein betrunkener Autofahrer und ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer in Köln verursacht. In der Nacht zum Samstag stoppte die Polizei einen 17-Jährigen, der mit mehr als 1,3 Promille auf einem Elektro-Roller in der Innenstadt durch mehrere U-Bahntunnel gesaust war.

Von dpa