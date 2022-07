Allofs bremst Erwartungen: Kein Geld für teure Spieler

Düsseldorf (dpa)

Nach dem perfekten Saisonstart in die 2. Fußball-Bundesliga will Fortuna Düsseldorf personell zwar aufstocken, doch einen teuren Neuzugang schloss Vorstandsmitglied Klaus Allofs aus. «Das wird mit sehr viel Geld nicht möglich sein. Wir können nur das ausgeben, was uns zur Verfügung steht. Unsere Möglichkeiten sind eingeschränkt, aber ich denke, dass wir die Mannschaft noch verstärken können», sagte der Europameister von 1980 dem TV-Sender Sport1.

Von dpa