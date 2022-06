Alterspräsident Reul eröffnet erste Sitzung des Landtags

Düsseldorf (dpa/lnw)

Eine neue Regierung steht noch nicht in NRW, aber der frisch gewählte Landtag geht an den Start. In seiner konstituierenden Sitzung geht es um das künftige Präsidium, einen weiteren Untersuchungsausschuss zu Kindesmissbrauch und eine Erhöhung der Diäten.

Von dpa