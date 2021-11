Altmaier sieht Strukturwandel in Kohlerevieren auf gutem Weg

Berlin (dpa)

Der geschäftsführende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht den Strukturwandel in den Kohlerevieren auf einem guten Weg. Viele Pflöcke seien gesetzt, erklärte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Altmaier stellte im Kabinett einen Bericht zum Umsetzungsstand des sogenannten Investitionsgesetzes Kohleregionen vor. Der Bund hatte Milliardenhilfen für den Strukturwandel zugesagt. Der Strukturwandel solle aktiv gestaltet werden, damit neue und nachhaltige Wirtschaftsstrukturen und Arbeitsplätze in den Kohlerevieren entstehen, betonte Altmaier.

Von dpa