Altpapierdepot in Düsseldorf in Flammen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Bei einem Feuer in einem papierverarbeitenden Betrieb ist in Düsseldorf Altpapier auf einer Fläche von 100 Quadratmetern in Brand geraten. Das teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Die Brandbekämpfer rückten mit einem Großaufgebot von 80 Einsatzkräften an und forderte die Anwohner auf, Türen und Fenster wegen des Brandrauchs geschlossen zu halten. Die Rauchentwicklung, die über südliche Düsseldorfer Stadtteile ziehe, sei erheblich. Ein Mitarbeiter des Betriebs sei medizinisch untersucht, aber als unverletzt entlassen worden. Die Feuerwehr löste wegen des Rauchs die Warn-App Nina aus.

Von dpa