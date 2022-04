Am Wochenende Sperrungen auf der A1 und der A59

Wuppertal/Duisburg (dpa/lnw)

Die Autobahn 1 bei Wuppertal wird an diesem Wochenende in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Grund sind Arbeiten im Zusammenhang mit dem Ersatzneubau der Schwelmetalbrücke, wie die Projektmanagement-GmbH Deges mitteilte. Die Sperrung beginnt am Freitagabend um 22.00 Uhr und soll bis zum Montagmorgen (5.00 Uhr) dauern. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Wuppertal-Ronsdorf und dem Autobahndreieck Wuppertal-Nord. Die Umleitung führt über die A46.

Von dpa