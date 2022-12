Amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis in ganz NRW

Essen (dpa/lnw)

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in einer amtlichen Unwetterwarnung vor Glatteis in ganz Nordrhein-Westfalen. In der Nacht zu Montag trete von Westen verbreitet gefrierender Regen auf, teilten die Meteorologen am Sonntagabend mit. Der Wetterdienst rät dazu, Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Zudem werden erhebliche Verkehrsbehinderungen in der Nacht erwartet. Autofahrer sollten vorsichtig fahren, möglichst volltanken und Decken sowie warme Getränke mitnehmen.

Von dpa