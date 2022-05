Amtliches Wahlergebnis ohne Korrekturbedarf für NRW-Landtag

Düsseldorf (dpa/lnw)

Kein Korrekturbedarf am Landtagswahlergebnis in Nordrhein-Westfalen: «Die Differenzen zum vorläufigen Wahlergebnis sind außerordentlich gering», teilte Landeswahlleiter Wolfgang Schellen am Montag bei der Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses in Düsseldorf mit.

Von dpa