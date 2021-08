Angebliche Flutopfer bestehlen hilfsbereite Frau

Angebliche Flutopfer haben laut Polizei eine hilfsbereite Frau (47) in Euskirchen bestohlen. Die 47-Jährige hatte demnach am Dienstagmorgen in einem Park das Paar getroffen, das dort in einem Zelt übernachtet hatte, weil es nach eigenen Angaben durch die Katastrophe obdachlos geworden war. Die Frau bot den beiden an, bei ihr zu duschen. «Im Anschluss musste die Frau feststellen, dass aus ihrer Geldbörse in der Wohnung Geld fehlte», teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Polizei sucht jetzt nach dem Paar.