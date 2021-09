Angeblicher Lottogewinn: Telefonbetrüger erbeuten hohe Summe

Neunkirchen-Seelscheid (dpa/lnw)

Mit einem angeblichen Lottogewinn haben Telefonbetrüger einen 63-Jährigen aus dem Rhein-Sieg-Kreis um mehr als 40.000 Euro gebracht. Die Täter schrieben dem Mann aus Neunkirchen-Seelscheid zunächst eine Spam-Mail, dass er rund 350.000 Euro gewonnen habe und dafür eine Nummer anrufen müsse, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Folge bekam der 63-Jährige E-Mails mit vermeintlichen Gebühren für die Gewinnauszahlung, die er auf ein Bankkonto in Großbritannien überweisen sollte.

Von dpa