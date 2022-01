Angekündigte Verordnung da: Alle zum Schulstart testen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Um bei der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus «möglichst viele Infektionen frühzeitig zu entdecken», müssen sich Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal in Nordrhein-Westfalen zum Schulstart an diesem Montag testen lassen. Danach wird an den Schulen wieder in den gleichen Abständen getestet wie vor den Ferien. Die entsprechende Verordnung des Landes ist am Sonntag wie angekündigt veröffentlicht worden.

Von dpa