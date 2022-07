Angreifer schlägt 18-Jährigen im Dortmunder Hbf zu Boden

Dortmund/Hagen (dpa/lnw)

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann soll im Dortmunder Hauptbahnhof einen 18-Jährigen zu Boden geschlagen haben und geflüchtet sein. Mithilfe von Videomaterial ermittelte die Bundespolizei die Fluchtroute des 19-Jährigen und nahm den Beschuldigten im Hagener Hauptbahnhof fest, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Der Angreifer soll seinem Kontrahenten am frühen Samstagmorgen mit der Faust gegen den Kopf geschlagen und in der anderen Hand ein Taschenmesser gehalten haben.

Von dpa