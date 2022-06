Angriff in Hochschule: Hinweise auf psychische Krankheit

Hamm (dpa)

Im Fall des Messerangriffs an der Hochschule Hamm-Lippstadt gibt es Hinweise auf eine psychische Erkrankung des mutmaßlichen Täters. Der 34-Jährige soll deshalb am Samstag von einem Psychiater untersucht werden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur sagte. Es gebe keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund oder auf Mittäter.

Von dpa