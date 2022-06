Nach Angriff mit Messer auf Mitbewohner: 51-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Zur Messerattacke, bei der das Opfer lebensgefährlich verletzt wurde, kam es am Samstagabend. Der angegriffene 51-Jährige konnte die Klinge nach eigenen Angaben selbst aus der Wunde in der Brust ziehen und zu Nachbarn fliehen, wie die Polizei berichtet. Die Beamten fanden das Fluchtfahrzeug in der Nähe des Hauses in einem Graben, der 62-Jährige hatte sich in einem Gebüsch versteckt.

Das Motiv für die Tat ist laut Mitteilung noch offen. Der Tatverdächtige schweigt bislang, sein Mitbewohner kann sich den Angriff nicht erklären. Ermittelt wird jetzt wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.