Angriffe auf Feuerwehr an Silvester: Verdächtiger ermittelt

Bonn (dpa/lnw)

Nach den Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht in Bonn hat die Polizei einen neunten Tatverdächtigen identifiziert. Ermittler hätten den 34-Jährigen in seiner Wohnung im Stadtteil Hardtberg angetroffen und gestellt, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Zugriff habe der Beschuldigte leichte Verletzungen erlitten. Der Mann, der bereits früher wegen Gewaltkriminalität auffällig geworden sei, sei für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Wache gebracht und anschließend wieder entlassen worden.

Von dpa