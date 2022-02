Angst vor Sprengung: Hauseigentümer klagen wegen Geldautomat

Düsseldorf (dpa)

Das Oberlandesgericht Düsseldorf beschäftigt sich am Montag (9.30 Uhr) in zweiter Instanz mit der potenziellen Gefahr eines Geldautomaten. Anlass ist die Klage der Eigentümergemeinschaft eines Mehrfamilienhauses in Ratingen gegen eine Bank. Die Kläger fordern den Abbau eines Geldautomaten in der Bankfiliale im Erdgeschoss des Hauses - weil der von Verbrechern gesprengt werden könnte.

Von dpa