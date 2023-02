Anklage gegen Landwirt: Sauen verhungerten im Stall

Bielefeld (dpa/lnw)

Die Bielefelder Staatsanwaltschaft hat gegen einen landwirtschaftlichen Helfer und einen Landwirt aus dem Kreis Minden-Lübbecke Anklage wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erhoben. Es geht um 62 Fälle, in denen verletzte Sauen nicht tierärztlich versorgt worden oder verhungert waren. Verhandelt wird vor dem Amtsgericht Rahden an der Landesgrenze zu Niedersachsen, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.

Von dpa