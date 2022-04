Anklage gegen mutmaßlichen Terroristen erhoben

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zentralstelle Terrorismusverfolgung NRW hat Anklage gegen einen 58-jährigen in der Türkei geborenen Mann wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung erhoben. Der staatenlose Angeschuldigte aus Bremen soll sich von Oktober 2009 bis Januar 2018 unter anderem in Wuppertal als Mitglied der DHKP-C betätigt haben, wie die Behörde bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Montag mitteilte.

Von dpa