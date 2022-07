Anklage nach Autounfall: Deutsche Todesopfer in Südtirol

Bozen (dpa)

Die Staatsanwaltschaft in Bozen hat im Fall des tödlichen Autounfalls mit mehreren deutschen Opfern aus dem Jahr 2020 in Südtirol Anklage beantragt. Das wurde am Montag aus mehreren Medienberichten bekannt. Der Anwalt des mutmaßlichen Täters, Alessandro Tonon, bestätigte die Informationen auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Damit kommt es in einem nächsten Schritt zur Vorverhandlung. Wann diese beginnt, ist laut Tonon noch unklar. Möglicherweise könnte das Gericht sie wegen der Sommerpause im August erst für den späten Herbst ansetzen.

Von dpa