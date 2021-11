Ansturm auf Testzentren sorgt für Verkehrschaos

Minden/Lübbecke (dpa/lnw)

Der Ansturm auf Testzentren in der Corona-Pandemie hat im Kreis Minden-Lübbecke zum Teil für chaotische Verkehrsverhältnisse gesorgt. Nach Angaben der Polizei mussten in Lübbecke am Dienstagabend mehrere Streifenwagen eingreifen, weil der Verkehr auf der Bundesstraße 65 in beide Richtungen blockiert war. Außerdem standen laut Polizei einige der wartenden Autofahrer auf einem Bahnübergang. Weil alle Maßnahmen nicht griffen, wurde der Betrieb des Testzentrums am Abend eingestellt.

Von dpa