Antisemitismus-Beauftragte: Erinnerung an Gräuel wachhalten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zum internationalen Holocaust-Gedenktag hat die nordrhein-westfälische Antisemitismus-Beauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger aufgerufen, die Erinnerung an die grausamen Taten der Nazis wachzuhalten. Die Worte «Nie wieder» dürften keine leeren Hüllen sein, sagte die ehemalige Bundesjustizministerin am Donnerstag. «Gerade, wenn antisemitische Anfeindungen zunehmen oder sogenannte Querdenker den Holocaust bagatellisieren, stehen wir mehr denn je in der Verantwortung zu zeigen, dass wir aus unserer Geschichte gelernt haben.»

