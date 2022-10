Appelkamp bringt Fortuna auf Aufstiegskurs

Düsseldorf (dpa)

Junioren-Nationalspieler Shinta Appelkamp hat Fortuna Düsseldorf mit zwei Treffern und einem Assist zum dritten Heimsieg in Serie und auf den vierten Tabellenplatz geführt. Die Rheinländer gewannen am Samstag das Duell mit dem Bundesligaabsteiger Arminia Bielefeld 4:1 (1:1) und bleiben damit vor eigenem Publikum seit zwölf Spielen unbesiegt. Die seit mehr als 25 Jahren in Düsseldorf sieglosen Ostwestfalen mussten die zweite Niederlage unter ihrem neuen Trainer Daniel Scherning hinnehmen und stecken damit weiterhin in der Abstiegszone der 2. Fußball-Bundesliga fest.

Von dpa