Appell von Scharrenbach: «Machen Sie Martinsumzüge möglich!»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Martinsumzüge sind in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) verwies jetzt bei Twitter auf die klare Regelung der Landesregierung, wonach Veranstaltungen trotz Pandemie mit bis zu 2500 Personen wieder gestattet sind. «Martinszüge sind Traditionsveranstaltungen und Ausdruck der Solidarität der Stärkeren mit den Schwächeren», unterstrich die Ministerin. «Mein Appell an die Kommunen: Machen Sie Martinsumzüge möglich!»

Von dpa