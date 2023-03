Arbeiter klettern in Lastwagen: Und verlieren Bewusstsein

Bei einem Arbeitsunfall in Rheine sind am Mittwochmorgen mehrere Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Sie wollten einen Tanklastwagen von innen reinigen und verloren das Bewusstsein.

Arbeitsunfall in Rheine

Bei dem Versuch, einen Tanklastwagen von innen zu reinigen, sind mehrere Männer in Rheine verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Der Polizei zufolge waren die Arbeiter im Alter zwischen 34 und 57 Jahren am Mittwoch in den Tanklastwagen geklettert.

Als Erstes ging ein 57-Jähriger ins Innere und verlor das Bewusstsein. Die Kollegen kletterten hinterher, um ihn zu retten. Auch sie brachen zusammen. Ein 35-Jähriger kam schließlich wieder zu Bewusstsein, konnte sich retten und die Rettungskräfte alarmieren.

Den vorläufigen Ermittlungen zufolge war der Sauerstoffgehalt in dem Tank zu gering. Die Ermittlungen von Polizei und Amt für Arbeitsschutz dauerten an.