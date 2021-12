Arbeitsagentur NRW rechet mit mehr Kurzarbeit im Januar

Düsseldorf (dpa/lnw)

Aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie und der Lieferengpässe in vielen Bereichen der Wirtschaft wird nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit im Januar die Kurzarbeiterregelung in NRW wieder häufiger genutzt werden müssen. «Wir hoffen aber, dass der Anstieg nicht so stark ist», sagte der Chef der Regionaldirektion NRW, Torsten Withake, am Freitag in Düsseldorf. Seit Februar war die Kurzarbeiterquote in NRW kontinuierlich zurückgegangen.

Von dpa