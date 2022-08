Arbeitslosenquote in NRW steigt erneut leicht an

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Arbeitslosigkeit ist in Nordrhein-Westfalen im August durch die Zuwanderung von Menschen aus der Ukraine etwas stärker gestiegen als saisonüblich. Insgesamt waren am Stichtag 11. August knapp 694.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 0,9 Prozent mehr als im Vormonat, wie die Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg von 7,0 auf 7,1 Prozent.

Von dpa