Archäologen finden Pfeilspitze aus der Steinzeit

Lippstadt (dpa/lnw)

Bei Ausgrabungen in Lippstadt haben Archäologen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) und einer Fachfirma eine Pfeilspitze aus der Steinzeit entdeckt. Der Fund sei bei Ausgrabungen im Umfeld einer Windkraftanlage im Kreis Soest entdeckt worden, teilte der LWL am Freitag in Münster mit. Die rund 4500 Jahre alte Speerspitze ist demnach das älteste Fundstück, das je in Lippstadt entdeckt worden ist. Die Pfeilspitze ist aus Feuerstein und wird der späten Jungsteinzeit zugeordnet.

Von dpa