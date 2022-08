Arminia Bielefeld verpflichtet Torhüter Martin Fraisl

Bielefeld (dpa)

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat Torhüter Martin Fraisl verpflichtet. Damit reagierte der Bundesliga-Absteiger auf die Verletzung von Schlussmann Stefanos Kapino. Der 28-Jährige hatte sich am Sonntag beim 1:1 in Heidenheim am rechten Oberschenkel verletzt und steht dem Club bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. Fraisl soll am Freitag in der Partie gegen Eintracht Braunschweig (18.30 Uhr/Sky) sein Debüt geben. «Er hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Er hat sehr viel Erfahrung und eine gute Körpersprache. Er braucht keine lange Anlaufzeit», befand Bielefelds Trainer Daniel Scherning.

Von dpa