Arminia Bielefelds Trainer Scherning ist wieder fit

Trainer Daniel Scherning von Bielefeld steht am Spielfeldrand.

Der 39-Jährige habe seinen grippalen Infekt «vollständig auskuriert», teilte die Arminia am Montag mit. Ohne Scherning hatten die Bielefelder am Freitag 0:1 gegen Hansa Rostock verloren. Der Bundesliga-Absteiger liegt in der zweiten Liga aktuell auf dem Relegationsplatz 16.