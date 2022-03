Arminia-Coach Frank Kramer: «Jeder Sieg ist Balsam»

Bielefeld (dpa/lnw)

Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga setzt Arminia Bielefelds Trainer Frank Kramer auf die weitere Rückkehr der Zuschauer. Für die Partie der Ostwestfalen am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) gegen den Tabellennachbarn FC Augsburg sind 20.625 Zuschauer in der SchücoArena zugelassen. «Das soll uns pushen. Das kann so viel bewirken bei den Spielern, ich wünsche mir, dass man das verspürt», sagte der Coach am Donnerstag.

Von dpa