Artistischer Einbrecher: Durch Toilettenoberlicht in Schule

Mit Hilfe eines an die Wand gelehnten Stahlträgers ist ein Unbekannter durch das Toilettenoberlicht in eine Schule in Siegburg eingestiegen. Der Hausmeister habe am Donnerstagmorgen festgestellt, dass Schränke im Schulgebäude aufgebrochen und durchwühlt worden waren. Ob etwas gestohlen wurde, konnte die Polizei am Freitag noch nicht mitteilen.

Der Einbrecher habe sich wahrscheinlich ein Stahlprofil von einer Baustelle in der Nähe geholt und als Kletterhilfe an die Wand angelehnt, hieß es weiter. Dann sei er in der Nacht durch ein offensichtlich «auf Kipp» gestandenes Toilettenoberlicht in das Gebäude geklettert. Ein Arbeiter der benachbarten Baustelle gab an, dass die Scheibenwischer eines Radladers mutwillig verbogen worden waren. Die Polizei vermutet, dass der- oder dieselben Täter am Werk waren.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Einbruchs und der Sachbeschädigung und sucht Zeugen.